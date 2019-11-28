На биржу стали приходить россияне с небольшими накоплениями

За последний год доля инвесторов с суммой счета 50–100 тыс. руб. выросла вдвое: с 5% в январе—сентябре 2018 года до 10% в 2019-м, сообщили РБК в пресс-службе финансовой группы БКС - крупнейшего небанковского брокера в России.

Увеличение числа инвесторов с небольшой суммой счета связан с тем, что вкладчики размещают в финансовые инструменты часть средств, сохраняя свои вклады, считает гендиректор аналитического агентства «БизнесДром» Павел Самиев.

Банки были заинтересованы в росте вкладов, когда потребкредитование росло двузначными темпами, но ЦБ предпринял ряд мер по его охлаждению, и скорость прироста в ближайшие кварталы может снизиться до нуля, говорит он. Поскольку маржинальные виды кредитования перестают быстро расти, банкам интереснее получать комиссионные доходы от продажи инвестиционных инструментов.



Для этого они будут сдерживать рост депозитов, снижая ставку по ним даже сильнее, чем падает ключевая, считает Самиев.

