На БрАЗе появились экологичные погрузчики

На БрАЗ поступили новые экологичные погрузчики, которые работают на литий-ионных батареях. В отличие от дизельной техники, новым машинам не требуется топливо и, соответственно, не образуются выхлопные газы. Об этом сообщили в БСТ.

Главное отличие электрических машин от дизельных предшественников - это то, что они заряжаются от обычной розетки. Немецкий производитель изготовил такие погрузчики по спецзаказу РУСАЛа.

- У нас был уже опыт, связанный с приобретением нового оборудования, которое не всегда могло в наших условиях работать. Здесь же уже подготовленный погрузчик, сделанный по заказу РУСАЛа, приезжает. Наша задача максимально активно эксплуатировать, показать, на что он способен, и оценить возможности его дальнейшего применения, - прокомментировал Сергей САУЦКИЙ, директор по обеспечению производства БрАЗа.

Водители уже успели оценить новую технику: кабина оборудована кондиционером, дворниками и подогревом.

Пока на заводе работает три новых электропогрузчика. Если испытания пройдут успешно, металлурги планируют укомплектовать ими весь завод, а это более 100 машин.