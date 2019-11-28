Дума Иркутска отправила на доработку городской бюджет на 2020 год

Дума Иркутска отправила на доработку проект бюджета Иркутска на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов с учетом поправок и предложений депутатов. Об этом сообщили в пресс-службе.

Депутаты подготовили перечень предложений и замечаний. Корректировки обсудят в декабре, и бюджет Иркутска будет принят с их учетом.

Вместе с тем депутаты подчеркнули, что затраты на социальную сферу не будут сокращены. Муниципалитет сохраняет все социальные обязательства: в установленном порядке продолжится выплата зарплаты работникам бюджетной сферы, материально-техническое оснащение муниципальных организаций, продолжается обеспечение отдельных категорий граждан дополнительными мерами социальной поддержки и так далее.