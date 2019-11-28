Доля нелегальной табачной продукции в России выросла до 15,6%

Согласно исследованию компании Nielsen, доля нелегальной табачной продукции в стране достигла 15,6%. Данные исследования приводят РИА Новости.

В 2019 году потери федерального бюджета из-за увеличения оборота нелегальной табачной продукции в России могут составить до 100 миллиардов рублей, подсчитали в компаниях Philip Morris International (PMI), British American Tobacco (BAT), Japan Tobacco International (JTI) и Imperial Tobacco.

Основными странами, из которых контрафакт попадает в Россию, стали:

Белоруссии — 36%;

Казахстана — 8,9%;

Армении — 8,8%;

Стран дальнего зарубежья (Иран, Ирак, ОАЭ, Сербия) — 15%.

Также долю в 9,6% занимает продукция с подозрительной акцизной маркировкой.

Основной причиной роста нелегального рынка табачные компании считают кратную разницу в цене между легальной и нелегальной продукцией. "Взаимосвязь между увеличением цен на легальные продукты и ростом нелегальной торговли очевидна", - отмечает Миртова из Imperial Tobacco.