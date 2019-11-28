В Иркутской области ипотеку можно закрыть за 4 года

В ноябре 2019 г. средняя цена однокомнатной квартиры на вторичном рынке в России составила 3 445 107 рублей, а средняя зарплата – 39 200 рублей в месяц. Закрыть ипотеку российская семья сможет в среднем за 10 лет и 6 месяцев при условии, что на оплату кредита будет выделен доход одного человека (заработная плата в месяц) и имеется первоначальный взнос в размере 10% от стоимости квартиры. Об этом сообщили в «Авито».

В Иркутской области на то, чтобы погасить ипотеку при аналогичных условиях, жителям потребуется 4 года – при условии, что средняя стоимость однокомнатной квартиры составляет около 1 499 000 рублей, а ежемесячный доход – в среднем 34 000 рублей.

Меньше всего времени на выплату ипотеки при покупке однокомнатной квартиры потребуется в Челябинской области – 2 года 8 месяцев. На втором месте – Красноярский край, где полностью расплатиться с ипотекой можно за 3 года. Третье место занимает Пермский край: срок выплаты составит 3 года и 3 месяца.

Дольше всего выплачивать ипотеку придется жителям Крыма – чтобы закрыть кредит потребуется 9 лет и 1 месяц. Далее следует Московская область (без учета Москвы), где при наличии среднего по региону ежемесячного дохода в 51 100 рублей, на выплату уйдет 7 лет. Более 6 лет потребуется жителям Краснодарского края и Калининградской области: по 6 лет и 2 месяца и 6 лет и 1 месяц соответственно.

В Москве однокомнатные квартиры на вторичном рынке продаются в 2 раза дороже, чем в целом по России, что сказывается и на сроках погашения ипотеки: 24 года против 10 лет и 6 месяцев. Это при условии, что стоимость однокомнатной квартиры в ноябре 2019 года составляет почти 7 341 000 рублей, а средняя зарплата – 59 000 рублей в месяц.

В отличие от столицы, в Санкт-Петербурге на то, чтобы закрыть вопрос с выплатой ипотеки потребуется в 2 раза меньше времени. В городе, где однокомнатная квартира в среднем стоит чуть более 4 132 500 рублей, а ежемесячный доход в среднем составляет 48 900 рулей, расплатиться с ипотекой удастся за 10 лет.

Для расчета были взяты минимальный первоначальный взнос 10%[1] от стоимости.

[1] По данным Сбербанка России с 17 сентября размер минимального первоначального взноса по ипотеке для зарплатных клиентов составил 10%