Дирекцию автомобильных дорог Иркутской области возглавила Юлия Гордина

Заместитель руководителя службы госжилнадзора Иркутской области Юлия Гордина возглавила дирекцию по строительству и эксплуатации автомобильных дорог региона. Об этом сообщили на сайте организации.

Раньше этот пост занимал Иван Ключихин.