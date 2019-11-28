Новости

Дирекцию автомобильных дорог Иркутской области возглавила Юлия Гордина

28 ноября 2019

Заместитель руководителя службы госжилнадзора Иркутской области Юлия Гордина возглавила дирекцию по строительству и эксплуатации автомобильных дорог региона. Об этом сообщили на сайте организации. 

Раньше этот пост занимал Иван Ключихин.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Проект «Южное побережье Байкала»
Минэкономразвития предложило субсидировать строительство глэмпингов
Туристические оазисы от Сбербанка: как подольше задержать туриста на Байкале
Туризм на Байкале: топ-13 бизнес-идей от Сбербанка
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании