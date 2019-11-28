Деловая программа «SibWoodExpo»

Подготовка деловой программы выставки 2020 года уже набирает обороты. В рамках 27-й международной выставки SIBWOODEXPO-2020, которая пройдет с 9 по 11 сентября 2020 г. в Братске, планируется организация круглых столов и деловых встреч. Сообщает пресс-служба Сибэкспоцентра.

Совместными усилиями ОАО «Сибэкспоцентр», БрГУ и Германский дом науки и инноваций (ГДНИ) приступили к формированию деловой программы выставки. Немецкая сторона взяла на себя инициативу по привлечению, в качестве спикеров, ученых и специалистов из университетов и научных центров Германии, занимающихся вопросами лесопереработки, лесовосстановления, технологиями борьбы с лесными пожарами, а также специалистов из федерального министерства леса ФРГ.

В совместных планах Сибэкспоцентра, БрГУ и ГДНИ проведение в Братске крупного мероприятия с участием немецких и российских специалистов лесной сферы из научно-исследовательских центров и университетов, чей опыт и практические знания обязательно будут полезны и востребованы профессионалами лесной отрасли и применены на практике для работы в лесу.

Важно отметить и российскую сторону, которая также планирует участие представителей профильных университетов. Налажена связь с ВУЗами, от которых уже поступает обратная связь. На данный момент определены три основных направления, по которым будут организованы круглые столы и научно-практические конференции. Это такие актуальные темы, как: лесозаготовка и глубокая переработка древесины, лесовосстановление и борьба с лесными пожарами, строительство и эксплуатация лесовозных дорог.

На сегодняшний день свое участие в деловой программе выставки подтвердили университеты, в числе которых:

Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет

Мытищинский филиал Московского государственного технического университета имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)

Тихоокеанский государственный университет

Ухтинский государственный технический университет

Воронежский государственный лесотехнический университет им. Г.Ф. Морозова

Пермский национальный исследовательский политехнический университет

Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева

Братский государственный университет

Лесосибирский филиал Сибирского государственного университета науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева

Якутская государственная сельскохозяйственная академия

Уральский лесотехнический университет

Брянский государственный инженерно-технологический университет

Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова

Поволжский государственный технологический университет

Воронежский государственный университет инженерных технологий

Петрозаводский государственный университет

Тематика круглых столов затронет самые важные вопросы лесной отрасли, поднимут тему современных тенденций и проблем лесозаготовительного производства, также спикеры обсудят проблемы лесопильного производства и глубокой переработки древесины, поговорят о лесовосстановлении и выращивании посадочного материала с закрытой корневой системой,

повесткой дня станут лесные пожары и борьба с ними, а также отметят немаловажную тему строительства и эксплуатации лесовозных автомобильных дорог.