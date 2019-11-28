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Деловая программа «SibWoodExpo»

28 ноября 2019

Подготовка деловой программы выставки 2020 года уже набирает обороты. В рамках 27-й международной выставки SIBWOODEXPO-2020, которая пройдет с 9 по 11 сентября 2020 г. в Братске, планируется организация круглых столов и деловых встреч. Сообщает пресс-служба Сибэкспоцентра.

Совместными усилиями ОАО «Сибэкспоцентр», БрГУ и Германский дом науки и инноваций (ГДНИ) приступили к формированию деловой программы выставки. Немецкая сторона взяла на себя инициативу по привлечению, в качестве спикеров, ученых и специалистов из университетов и научных центров Германии, занимающихся вопросами лесопереработки, лесовосстановления, технологиями борьбы с лесными пожарами, а также специалистов из федерального министерства леса ФРГ.

В совместных планах Сибэкспоцентра, БрГУ и ГДНИ проведение в Братске крупного мероприятия с участием немецких и российских специалистов лесной сферы из научно-исследовательских центров и университетов, чей опыт и практические знания обязательно будут полезны и востребованы профессионалами лесной отрасли и применены на практике для работы в лесу.

Важно отметить и российскую сторону, которая также планирует участие представителей профильных университетов. Налажена связь с ВУЗами, от которых уже поступает обратная связь. На данный момент определены три основных направления, по которым будут организованы круглые столы и научно-практические конференции. Это такие актуальные темы, как: лесозаготовка и глубокая переработка древесины, лесовосстановление и борьба с лесными пожарами, строительство и эксплуатация лесовозных дорог.

На сегодняшний день свое участие в деловой программе выставки подтвердили университеты, в числе которых:

  • Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет
  • Мытищинский филиал Московского государственного технического университета имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)
  • Тихоокеанский государственный университет
  • Ухтинский государственный технический университет
  • Воронежский государственный лесотехнический университет им. Г.Ф. Морозова
  • Пермский национальный исследовательский политехнический университет
  • Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева
  • Братский государственный университет
  • Лесосибирский филиал Сибирского государственного университета науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева
  • Якутская государственная сельскохозяйственная академия
  • Уральский лесотехнический университет
  • Брянский государственный инженерно-технологический университет
  • Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова
  • Поволжский государственный технологический университет
  • Воронежский государственный университет инженерных технологий
  • Петрозаводский государственный университет

Тематика круглых столов затронет самые важные вопросы лесной отрасли, поднимут тему современных тенденций и проблем лесозаготовительного производства, также спикеры обсудят проблемы лесопильного производства и глубокой переработки древесины, поговорят о лесовосстановлении и выращивании посадочного материала с закрытой корневой системой,

повесткой дня станут лесные пожары и борьба с ними, а также отметят немаловажную тему строительства и эксплуатации лесовозных автомобильных дорог.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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