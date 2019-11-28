Пострадавшим при наводнении в Иркутской области помогают в выборе жилья

В Иркутской области пострадавшим при наводнении помогают подобрать жильё. Как сообщили в региональном правительстве, для этого за семьями закреплены сотрудники комплексных центров социального обслуживания.

Напомним, оплачено 4089 свидетельств на приобретение или строительство жилья взамен утраченного. Это значит, что именно столько семей, пострадавших при ЧС, уже приобрели новые дома и квартиры.

По данным на 27 ноября, принято 6739 заявлений, выдано 6587 свидетельств. Из оплаченных 4089 свидетельств 3386 профинансированы из федерального бюджета на сумму 9,83 млрд рублей, 703 свидетельства – из областной казны на сумму 2,22 млрд рублей.



Кроме того, гражданам, которые пока не приобрели дома и квартиры, могут быть компенсированы из областного бюджета расходы по найму (поднайму) жилого помещения – не более 12 тысяч рублей. На сегодняшний день уже принято 922 пакета документов для назначения данного вида компенсации. По 836 заявлениям приняты положительные решения.



В зоне чрезвычайной ситуации продолжают действовать два пункта долговременного размещения граждан, в которых проживает 101 человек. При необходимости количество таких пунктов может быть увеличено.