Стали известны участники международной выставки «SibWoodExpo»

На выставке будут представлены современные технологии и разработки по производству промышленного оборудования, станков, оборудования для обработки древесины, а также лесопильную технику. В 2019 году событие собрало более 50 участников из 7 стран. Сообщает пресс-служба «Сибэкспоцентра».

На сегодняшний день свои заявки для участия в выставке 2020 года подали экспоненты из разных регионов России, а также зарубежных стран. Среди них представители российских компаний из Москвы, Санкт-Петербурга, Барнаула, Иркутска, Братска, Коврова, Красноярска, Иваново, Йошкар-Олы и Оби. Что касаемо зарубежных участников выставки, подали заявки представители из Швеции, Германии, Финляндии и Эстонии.

Проведение выставки состоится чуть меньше, чем через год, но уже есть те, кто забронировал стенд на площадке «ТКЦ «Братск-АРТ». Выставку посетят как новые компании, так и те, кто традиционно участвует в мероприятии. Новыми экспонентами выступят Valon Kone Oy из Финляндии, а также ООО «Профессионал» из города Иваново.

Если говорить об участниках, которые принимают участие ежегодно, по доброй традиции из России на мероприятие приедет Ассоциация «Ками», АО Группа «ИЛИМ», ООО «Вуд Профи Машинери» (официальный представитель немецкого станкостроительного концерна WEINIG), ООО «ЭкоНиваСибирь» (представитель канадской компании Tigercat), ООО «АНС ГРЕЙФЕР» (дистрибьютор компаний INTERMERCATO AB, Idrobenne s.r.l, Palfinger, SIA Baltrotors), ООО «БайкалАвтоТрак» (дилеры техники Камаз), ООО «Проммаркет-Максимум», ООО «Производственное объединение Теплоресурс», ООО «НПО «Механика-Транс», ООО «Алтайлестехмаш», ООО «Сумитек Интернейшнл» (дилер компании SENNEBOGEN Maschinenfabrik GmbH), ООО «ЗИП Сервис», ООО «Ферронордик Машины», Филиал ФГБУ «Рослесинфорг» - «Прибайкаллеспроект», а также генеральный информационный партнер выставки «Лесной комплекс» и специализированный журнал «Вестснаб». Кроме того, на выставку вновь прибудут и иностранные компании: KVARNSTRANDS VERKTYG AB, Esterer WD GmbH, VEISTO OY, HEINOLA и AS Hekotek.

Направления деятельности экспонентов выставки затрагивают все аспекты лесной отрасли – это производство промышленного оборудования и станков, профессиональный деревообрабатывающий инструмент, все виды лесопильной техники, машиностроительные предприятия, поставка запчастей, дереворежущий инструмент, расходные материалы для ремонта и заточки пил, водогрейные, термомасляные и паровые котлы, оборудование для изготовления пеллет и брикетов, целлюлозно-бумажная промышленность, сервисное обслуживание строительной, дорожной, лесной техники, навесное оборудование для спецтехники и многое другое.

Приглашаем всех специалистов лесопромышленной отрасли принять участие в выставке SIBWOODEXPO-2020 и представить свою деятельность в ТРЦ «Братск-АРТ», а также на открытой площадке комплекса. Мероприятие пройдет с 9 по 11 сентября 2020 года в г. Братск.