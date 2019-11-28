Новости

Жителей Иркутской области предупреждают об опасности покупки мяса на улице

28 ноября 2019

Служба ветеринарии Иркутской области предупреждает об опасности приобретения мяса и животноводческой продукции в неустановленных ветеринарными и санитарными правилами местах. Об этом сообщили в региональном правительстве. 

Установлено, что уличные торговцы животноводческой продукции не имеют личного подсобного хозяйства, не могут подтвердить безопасность реализуемого товара, не считают обязательным соблюдение условий хранения скоропортящейся продукции.

Ветеринарные специалисты обращают внимание жителей региона, что причиной несанкционированной торговли мясом может являться вынужденный убой больных животных. Реализация мяса и продукции животноводства ведется без ветеринарных сопроводительных документов и с отсутствием клейма, соответственно, нет подтверждения отсутствия инфекций и паразитов.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Проект «Южное побережье Байкала»
Минэкономразвития предложило субсидировать строительство глэмпингов
Туристические оазисы от Сбербанка: как подольше задержать туриста на Байкале
Туризм на Байкале: топ-13 бизнес-идей от Сбербанка
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании