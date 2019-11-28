Жителей Иркутской области предупреждают об опасности покупки мяса на улице

Служба ветеринарии Иркутской области предупреждает об опасности приобретения мяса и животноводческой продукции в неустановленных ветеринарными и санитарными правилами местах. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Установлено, что уличные торговцы животноводческой продукции не имеют личного подсобного хозяйства, не могут подтвердить безопасность реализуемого товара, не считают обязательным соблюдение условий хранения скоропортящейся продукции.

Ветеринарные специалисты обращают внимание жителей региона, что причиной несанкционированной торговли мясом может являться вынужденный убой больных животных. Реализация мяса и продукции животноводства ведется без ветеринарных сопроводительных документов и с отсутствием клейма, соответственно, нет подтверждения отсутствия инфекций и паразитов.