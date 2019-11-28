АВТОВАЗ собирается выпускать автомобили по индивидуальным заказам

На АВТОВАЗе решили сформировать отдельное подразделение, которое будет заниматься созданием уникальных комплектаций автомобилей LADA, исходя из желаний покупателя. Сообщает АВТОСТАТ со ссылкой на «Лада.Онлайн».

Например, клиент выбрал себе в дилерском центре LADA подходящий автомобиль в базовой комплектации. Затем он выбирает те опции, которые хочет, например, сиденья обшитые комбинированной кожей, климат-контроль и черный потолок. Дилер делает заявку на завод и такую машину комплектуют. В свою очередь, на АВТОВАЗе отказались комментировать эту информацию.