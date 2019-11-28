В Иркутском районе откроется филиал областной спортивной школы олимпийского резерва «Спарта»

В селе Мамоны Иркутского района в декабре планируется открыть филиал областной спортивной школы олимпийского резерва «Спарта», где будут работать отделения по пауэрлифтингу и вольной борьбе. Об этом сообщили в региональном правительстве.



Закуплено спортивное оборудование по проекту «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография». Планируется, что откроются группы начальной подготовки и тренировочного этапа. Занятия будут проводиться бесплатно, - рассказал Илья Резник.