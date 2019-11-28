В селе Мамоны Иркутского района в декабре планируется открыть филиал областной спортивной школы олимпийского резерва «Спарта», где будут работать отделения по пауэрлифтингу и вольной борьбе. Об этом сообщили в региональном правительстве.
Закуплено спортивное оборудование по проекту «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография». Планируется, что откроются группы начальной подготовки и тренировочного этапа. Занятия будут проводиться бесплатно, - рассказал Илья Резник.
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В Иркутском районе откроется филиал областной спортивной школы олимпийского резерва «Спарта»28 ноября 2019
В селе Мамоны Иркутского района в декабре планируется открыть филиал областной спортивной школы олимпийского резерва «Спарта», где будут работать отделения по пауэрлифтингу и вольной борьбе. Об этом сообщили в региональном правительстве.
/ Сибирское Информационное Агентство /
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