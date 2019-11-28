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Кредитный портфель корпоративных клиентов ВТБ в Иркутской области превысил 22 млрд

28 ноября 2019

Управляющий ВТБ в Иркутской области Александра Макарова на встрече с журналистами отметила, что корпоративный бизнес ВТБ в Иркутской области по итогам 9 месяцев текущего года увеличился на 18% и превысил 22 млрд рублей.

<p>Александра Макарова, управляющий ВТБ в Иркутской области.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p>

Александра Макарова, управляющий ВТБ в Иркутской области.
Фото: Андрей Фёдоров

Свыше 90% в его структуре приходится на компании среднего и малого бизнеса. Портфель займов в этом сегменте вырос на 18% и достиг 21,5 млрд рублей. Наибольшие доли в его структуре занимают кредиты предприятиям сферы торговли (23%) и жилищного и коммерческого строительства (19%).

Корпоративный портфель привлеченных средств по итогам трех кварталов 2019 года увеличился на 32% до 41,8 млрд рублей.

«Подводя итоги девяти месяцев работы, мы отмечаем, что рост бизнеса ВТБ в Иркутской области идет опережающими темпами по всем ключевым направлениям нашей деятельности, отметила Александра Макарова. Мы продолжим реализацию стратегических задач для того, чтобы каждый клиент – частное лицо или компания – могли получить наиболее подходящее для себя решение. ВТБ в Иркутской области и дальше будет предлагать банковские продукты, основываясь на глубоком анализе и понимании потребностей пользователей услуг банка. Наша цель — к 2022 году стать банком первого выбора для клиентов».

Совокупный кредитный портфель ВТБ в Иркутской области по итогам девяти месяцев работы увеличился на 17% и достиг 80,7 млрд рублей.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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