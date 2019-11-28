Сколько в среднем россияне тратят на благотворительность?

В основном россияне отправляют деньги на поддержку уязвимых групп граждан, на культурные, образовательные и научные проекты. Сообщает РБК со ссылкой на исследования аналитиков сервиса «Яндекс.Деньги» и фонда «Нужна помощь» в рамках проекта «Бенчмаркинг фандрайзинговой деятельности НКО».

С начала 2019 года средний размер пожертвований составил:

на помощь социально-уязвимым группам населения составил 728 руб.,

на науку, образование и культуру в среднем переводили по 733 руб.,

на права человека — 660 руб.,

на медицину — 480 руб.,

на экологию — 423 руб.



На динамику платежей влияют внешние факторы, отмечают аналитики: летом росли пожертвования в организации, занимающиеся правами человека (средний платеж поднялся с 684 руб. в июне до 859 руб. в августе), а на фоне пожаров в Сибири увеличились пожертвования на экологию (в июле средний платеж достиг 400 руб, что на 36% больше, чем месяцем ранее).



