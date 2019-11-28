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Иркутский район получил участки под строительство школы и детсада

28 ноября 2019

Правительство Иркутской области передала два земельных участка в бессрочное пользование администрации Иркутского района. Они находятся между микрорайонами Березовый и Николов Пасад, их площадь 46 830 кв. м и 19 631 кв. м под строительство школы и детского сада соответственно. Об этом сообщили в мэрии. 

В администрации дали поручение провести конкурсные процедуры по разработке проектно-сметной документации, определить подрядчика на создание проектов с привязкой к выделенным участкам.

Средства на разработку ПСД предусмотрены в бюджете Иркутского района. Как сообщили в управлении образования района, проект школы будет рассчитан на 1500 мест, детский сад – на 350. Разработанные проекты в соответствии с законодательством пройдут Общественные слушания. Предполагаемое начало строительства объектов – 2021 год.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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