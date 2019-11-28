Каждый седьмой сотрудник будет продлевать новогодние каникулы

Сервис по поиску работы Superjob выяснил отпускные планы населения в преддверии новогодних каникул. В социологическом опросе приняли участие 1600 россиян, работающих по фиксированному графику.

Результаты опроса:

15% сотрудников отечественных компаний продлят новогодние каникулы отпусками и отгулами:

8% планируют взять несколько дней в декабре до 31-го включительно,

7% — с 9 января,

18% пока не решили,

67% опрошенных россиян не планируют удлинять каникулы



Больше всего респондентов, которые планируют увеличение количества дней отдыха, — среди сотрудников в возрасте до 34 лет (17%).



Напомним, что ранее в ГД был внесен проект согласно которому, 31 декабря станет выходным днем. Общее число нерабочих праздничных дней при этом сохранится в том же объеме, как это установлено ТК.