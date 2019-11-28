В финал программы «Региональные чемпионы» прошли 15 предприятий Иркутской области

15 предприятий Иркутской области прошли в финал программы «Региональные чемпионы». Как сообщили в региональном правительстве, это одно из направлений проекта «Национальные чемпионы», его запустили для выявления и развития инновационных компаний-лидеров на региональном уровне.

Компании представили как производство винтовых сепараторов, так и автоматизацию заказов.

Победителей определяет экспертный совет, в который входят представители высшей школы экономики, Министерств экономического развития РФ и Иркутской области, ВЭБ.РФ, руководители институтов развития региона. В течение нескольких недель эксперты будут анализировать компании на каждом этапе. В результате из 15 участников «Региональными чемпионами» станут только 10.



После того, как участник получит статус «Региональных чемпионов», начинается работа над дорожной картой, индивидуальной стратегией развития. Также чемпионам будет предоставлена возможность поучаствовать в образовательных мероприятиях, мастер-классах, выставках, ярмарках. Для каждого проведут консультации федеральные эксперты, которые помогут в расширении рынков сбыта.