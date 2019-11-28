Сбербанк выяснил, как копят иркутяне

Иркутская область расположилась на восьмом месте в ТОП-10 регионов по количеству заключенных договоров НСЖ. За первые десять месяцев 2019 года в Иркутской области заключено 2,6 тыс. договоров НСЖ со средней суммой накоплений 420 тыс. рублей. Женщины заключают договоры НСЖ чаще, но мужчины копят более значительные суммы.

В целом по стране первые десять месяцев 2019 года клиенты «Сбербанк страхование жизни», дочерней компании Сбербанка, заключили около 160 тыс. новых договоров накопительного страхования жизни — почти в два раза больше, чем за аналогичный период 2018 года.

Большинство договоров оформляют на срок от 6 до 10 лет, а средняя сумма, которую хотят накопить при помощи НСЖ, составляет 930 тыс. рублей. Абсолютный лидер по количеству заключенных договоров НСЖ — Московский регион (включающий Москву и Московскую область), на который пришлось более четверти от общего количества оформленных полисов.

Большинство россиян — 62% от общего количества клиентов — хотят накопить при помощи НСЖ до 1 млн рублей. 12% заключают договоры на суммы от 1 млн до 1,5 млн рублей, 21% клиентов — на 1,5–3 млн рублей, 5% — свыше 3 млн рублей. Самая большая сумма, которую планирует накопить клиент Сбербанка при помощи заключенного с начала года договора накопительного страхования жизни, составляет 130 млн рублей.

С возрастом суммы, которые копят россияне при помощи НСЖ, становятся больше. Так, молодежь в возрасте до 25 лет планирует накопить в среднем 700 тыс. рублей, 26–35-летние — уже около 800 тыс. рублей. Средние суммы по договорам клиентов 36–45 лет и 46–55 лет составляют около 1 млн рублей.

Самые высокие суммы договоров накопительного страхования жизни у клиентов старше 56 лет — в среднем около 1,1 млн рублей. При этом именно в этой возрастной группе средняя сумма накоплений выросла примерно на 20%: в 2018 году средняя страховая сумма по договорам клиентов старше 56 лет составляла около 900 тыс. рублей.