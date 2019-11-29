Солид Банк провел в Иркутске семинар для предпринимателей

В ноябре «Солид Банк» совместно с партнерами провел серию семинаров для компаний малого и среднего бизнеса на тему возможностей привлечения инвестиций в собственный бизнес. Финальное мероприятие прошло в Иркутске.

Спикеры описали механику выпуска собственных облигаций на примере компании «Солид Лизинг», а также рассказали об изменениях в программе льготного кредитования, к реализации которой банк подключился летом 2019 года. По словам экспертов, все чаще растущие компании, исчерпав кредитные лимиты в банках, задумываются о выпуске собственных облигаций. Альтернативный путь финансирования бизнеса, несмотря на некоторые сложности, становится все более популярным. Но бизнес за Уралом имеет мало информации о данном инструменте.

«Выпуская собственные облигации, компания перестает зависеть от банковских кредитных лимитов, – комментирует Людмила Ескина, управляющий офисом АО «Солид Банк» в г. Иркутск, – и нет необходимости предоставлять залог. При этом, на фоне снижающихся ставок по вкладам, облигации становятся более востребованными среди инвесторов, в том числе физических лиц.

Но облигации, при всех положительных моментах, подходят далеко не всякому бизнесу. Для многих банковский кредит по-прежнему остается оптимальным решением. Тем более сейчас действует программа Минэкономразвития по льготному кредитованию субъектов МСП по фиксированной ставке 8,5% годовых. Солид Банк утвержден к участию программе и активно кредитует предпринимателей с лета 2019 г. Подобрать финансовый инструмент, наиболее подходящий вашему бизнесу помогут в Солид Банке.

«Мы приглашаем предпринимателей посетить любой из наших офисов, – комментирует Людмила Ескина, управляющий офисом АО «Солид Банк» в г. Иркутск, – подробно проконсультируем, поможем определиться. И если выбор будет сделан в пользу облигаций, то банк берет на себя полный цикл сопровождения. Мало кто из финансовых учреждений сейчас имеет у себя в арсенале подобные услуги».

Спикерами на семинарах выступили: руководитель инвестиционного направления АО «Солид Банк» Юлия Волкова, генеральный директор ООО «Солид Лизинг» Кирилл Канунников, начальник управления продаж Департамента малого и среднего бизнеса АО «Солид Банк» Дмитрий Кадашников и начальник отдела доверительного управления АО ИФК «Солид» Михаил Королюк.