Банк ВТБ откроет новый офис в городе Железногорске Иркутской области

ВТБ активно развивает цифровые сервисы и услуги, но сокращать количество офисов в регионе не намерен, заявила управляющий ВТБ в Иркутской области Александра Макарова на встрече с журналистами.

В настоящее время банк представлен в Приангарье 32 точками продаж, в ближайшее время планируется открытие нового офиса в Железногорске.

«Мы стремимся быть банком «первого выбора» на рынке, – отметила Александра Макарова. – Развивая цифровые технологии, что предусмотрено стратегией развития ВТБ, мы также стараемся быть ближе к нашим клиентам: у них есть возможность пользоваться услугами дистанционно или получать консультации по банковским продуктам в офисе, ведь для многих из них важно общение со специалистами напрямую».

Напомним, что по итогам девяти месяцев работы совокупный кредитный портфель ВТБ в Иркутской области увеличился на 17% и достиг 80,7 млрд рублей, а портфель привлеченных средств корпоративных клиентов и населения области за этот период вырос на 22% и на 1 октября составил 91,7 млрд рублей.