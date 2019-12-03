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Александра Макарова: «Спрос на инвестиции приобрел массовый характер»

3 декабря 2019

Наряду с ростом пассивного портфеля, в банке ВТБ отмечают повышенный спрос на инвестиционные продукты, отметила управляющий ВТБ в Иркутской области Александра Макарова на встрече с журналистами.

«Ключевая ставка снижается, поэтому ценовые параметры по банковским депозитам также сокращаются. На этом фоне со стороны населения заметно растет спрос на инвестиционные продукты, в частности, на открытие индивидуальных инвестиционных счетов, – пояснила Александра Макарова. – Если 2-3 года назад эти услуги были востребованы у клиентов пакета «Привилегия», то сейчас спрос приобрел массовый характер».

Напомним, что по итогам девяти месяцев портфель привлеченных средств физлиц ВТБ в Иркутской области с учетом средств под управлением превысил 58 млрд рублей.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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