ВТБ до конца года откроет в Иркутске офис для состоятельных клиентов

«Иркутск является одним из 23 российских городов, где ВТБ открывает офис формата «Прайм», – отметила управляющий ВТБ в Иркутской области Александра Макарова. – Офис будет располагаться в том же здании, что и банк ВТБ, но с отдельным входом. Открытие офиса планируется до конца 2019 года».

Напомним, что по итогам девяти месяцев работы совокупный кредитный портфель ВТБ в Иркутской области увеличился на 17% и достиг 80,7 млрд рублей, а портфель привлеченных средств корпоративных клиентов и населения области за этот период вырос на 22% и на 1 октября составил 91,7 млрд рублей.