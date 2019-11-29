Новости

Азиатско-Тихоокеанский Банк: 2,5 млрд рублей составила чистая прибыль за 9 месяцев 2019 года по РСБУ

29 ноября 2019

Чистая прибыль Банка за период январь – октябрь 2019 года по РСБУ составила 2,5 млрд рублей против чистого убытка 9,701 млрд рублей за аналогичный период прошлого года.

Информация отражена в расчетах на основе оборотной ведомости Банка, опубликованной на сайте Банка России. Прибыль до налогооблажения составила 3,938 млрд рублей против убытка 9,664 млрд рублей за аналогичный период 2018 года.

- Мы продолжаем укреплять позиции на рынке, что подтверждается финансовыми показателями, а также рейтингами международных и российских аналитических кредитных агентств. АТБ продолжит развитие в рамках стратегии банка, увеличивая показатели по всем направлениям деятельности, - сообщил Председатель Правления Азиатско-Тихоокеанского Банка Сергей Аврамов.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Проект «Южное побережье Байкала»
Минэкономразвития предложило субсидировать строительство глэмпингов
Туристические оазисы от Сбербанка: как подольше задержать туриста на Байкале
Туризм на Байкале: топ-13 бизнес-идей от Сбербанка
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании