Азиатско-Тихоокеанский Банк: 2,5 млрд рублей составила чистая прибыль за 9 месяцев 2019 года по РСБУ

Чистая прибыль Банка за период январь – октябрь 2019 года по РСБУ составила 2,5 млрд рублей против чистого убытка 9,701 млрд рублей за аналогичный период прошлого года.



Информация отражена в расчетах на основе оборотной ведомости Банка, опубликованной на сайте Банка России. Прибыль до налогооблажения составила 3,938 млрд рублей против убытка 9,664 млрд рублей за аналогичный период 2018 года.



- Мы продолжаем укреплять позиции на рынке, что подтверждается финансовыми показателями, а также рейтингами международных и российских аналитических кредитных агентств. АТБ продолжит развитие в рамках стратегии банка, увеличивая показатели по всем направлениям деятельности, - сообщил Председатель Правления Азиатско-Тихоокеанского Банка Сергей Аврамов.