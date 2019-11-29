Есть ли жизнь без LIBOR?

Сбербанк провел четвертую ежегодную конференцию «Финансовые институты: инновации в отрасли». На конференции выступили представители Сбербанка, Банка России, Высшей школы экономики и Российской экономической школы, российских и международных банков и платежных систем, а также небанковских финансовых институтов. В мероприятии приняли участие около 300 профессионалов финансовой отрасли — клиенты и партнеры Сбербанка.

Открыл работу форума вице-президент, руководитель Департамента глобальных рынков Андрей Шеметов. Он рассказал о технологических вызовах, стоящих перед всеми участниками финансового рынка, и реформах в регуляторной и процессуальной областях.

В ходе мероприятия состоялись три панельные дискуссии: «Низкие процентные ставки в мире и в России: причины и последствия», модератор — Олег Замулин, директор Центра макроэкономических исследований Сбербанка; «Расчетный бизнес: взгляд в будущее», модератор — Стелла Кудачкина, директор управления глобальной корреспондентской сети Сбербанка; «Жизнь без LIBOR и перспективы российских индикаторов в свете мировой реформы», модератор — Алексей Лякин, вице-президент, директор Казначейства Сбербанка. Директор Управления торгового финансирования Сбербанка Евгений Кравченко представил возможности торгового финансирования с Группой Сбербанк.

С заключительным докладом о построении экосистемы банка для юридических лиц выступил заместитель Председателя Правления, руководитель блока «Корпоративно-инвестиционный бизнес» Сбербанка Анатолий Попов.

Ольга Клячко, начальник Управления финансовых институтов Сбербанка:

«Уже в четвертый раз мы по традиции встречаемся в конце года, чтобы обсудить, как меняется финансовая отрасль в стране и в мире и как на это реагируют финансовые институты. Мы говорим о проблемах и решениях, об инновациях и технологических вызовах, которые одновременно являются возможностями для предоставления нашим клиентам сервиса качественно иного уровня. Эта конференция дает нам ценные инсайты, помогает обмениваться лучшими практиками и отслеживать реакцию рынка на действия банка».