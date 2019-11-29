«Зелёный день» в Сбербанке: установлен рекорд — обработано более 400 тыс. кредитных заявок в день

Сбербанк подвел итоги акции «Зелёный день», приуроченной к 178-летию банка, которое отмечалось 12 ноября.

Акция стала одной из самых массовых в стране и самой массовой в истории Сбербанка:

7,1 млн уникальных пользователей посетило сайт акции;

700 тыс. человек получили персонализированный лэндинг, адаптированный под их тип мышления;

760 тыс. кредитных заявок было обработано всего за два дня, установив банковский рекорд;

1,8 млн промокодов было выпущено партнерами и компаниями экосистемы банка;

1,1 млн клиентов банка авторизовались через Сбербанк ID и получили индивидуальные предложения и промокоды;

800 тыс. переходов было совершено на сайты партнеров акции;

праздничный выпуск инвестиционных облигаций Сбербанка был выкуплен клиентами на сумму более 1,71 млрд рублей;

150 партнеров банка из разных сфер бизнеса приняли участие в акции.

Ко дню рождения банк также запустил в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн» сервис «Каталог», в который включил все акционные предложения. Уникальным сервисом воспользовалось более 2,5 млн человек.

В ходе акции 1,1 млн клиентов банка авторизовались через Сбербанк ID — единому паролю и логину для входа в сервисы экосистемы Сбербанка — и получили индивидуальные предложения и промокоды. Всего во время акции было использовано более 1,8 млн промокодов. Самым популярным стал онлайн-кинотеатр Okko: промокоды получили 847 тыс. человек. Такси «Ситимобил» заинтересовались 250 тыс. человек, «Сбербанк страхование» — 235 тыс. человек. Большую востребованность также показали предложения таких участников экосистемы банка, как «Беру», «Яндекс.Маркет» и Delivery Club.

В период «Зелёного дня» многократно выросло количество обращений за банковскими продуктами. 760 тыс. кредитных заявок было обработано всего за два дня. Число отправленных заявок на покупку квартир на сайте DomClick.ru выросло на 60%. В 2,5 раза увеличилось количество подключений услуги «Автоплатеж», в 2 раза — количество принятых заявок на автокредит (в дочернем банке Cetelem), в 100 раз — онлайн-продажи страхования недвижимости в «Сбербанк страхование».

Акция обрела большую популярность и среди корпоративных клиентов банка. Праздничный выпуск инвестиционных облигаций Сбербанка был выкуплен почти 4000 клиентами на сумму более 1,71 млрд рублей. Второй год подряд у клиентов банка — юридических лиц пользовались высокой популярностью бизнес-карты, в этом году с приветственным кешбэком в 10%. Также со скидкой 50% было подключено рекордное количество пакетов услуг расчетно-кассового обслуживания.

Не менее успешным «Зелёный день» оказался для партнеров банка, на сайты которых перешли более 800 тыс. раз. Самыми востребованными стали скидки и спецпредложения «Магнита», Lamoda, KFC, Philips и Samsung.

Активнее всего промокодами «Зелёного дня» пользовались жители Москвы, Санкт-Петербурга, Башкортостана, Краснодарского края, Свердловской, Челябинской и Нижегородской областей.

Участие в акции приняли более 150 партнеров банка из разных сфер бизнеса: компании экосистемы Сбербанка — Okko, «Беру», «Ситимобил», Delivery Club, DocDoc, «Сбербанк Лизинг», «Сбербанк Факторинг», «Деловая среда», «Яндекс.Деньги», «Эвотор», «Сбербанк АСТ», а также федеральные торговые сети, интернет-магазины, сетевые аптеки, автомобильные дилеры, поставщики туристических, медицинских, страховых и других услуг, среди которых «Магнит», «Ламода», «Эльдорадо», «Адамас», Simple, Bosco, Samsung, «Крокус Групп», «Иль де Ботэ», «Дочки-Сыночки», Daimler, «Авилон», Huawei, Philips, New Balance, «Газпром нефть», «Гемотест», Skyeng и многие другие.

«Зелёный день» для частных клиентов проходил 11 и 12 ноября. Для корпоративных клиентов акция, стартовавшая 11 ноября, продлилась до 17 ноября.