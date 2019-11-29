Большинство российских компаний готовы к миграции в облако

77% российского крупного бизнеса готовы к переходу на облачные технологии и 36% подготовились к миграции полностью. Такие данные содержатся в комплексном исследовании «Востребованность облачных технологий в российском бизнесе», впервые проведенном на российском рынке компанией SberCloud и Аналитическим центром НАФИ1.

Среди компаний малого и среднего бизнеса о своей готовности сообщили 42% респондентов, при этом о полной готовности заявили 19% малых предприятий и 8% средних. Только 3% представителей крупного бизнеса заявили, что вообще не готовы к использованию облачных технологий. В среднем и малом бизнесе доля таких компаний составляет 9% и 17%.

Исследование показало, что характер использования облачных сервисов зависит от размера организации. Так, в крупном бизнесе «облако» рассматривается как приоритетный инструмент при решении бизнес-задач в 38% случаев, как один из возможных инструментов - в 29%. 5% крупных компаний на текущий момент уже выполняют все проекты с использованием облачных технологий.

В малом бизнесе все проекты выполняют с использованием облачных технологий 3% компаний, рассматривают как одно из возможных решений 20% и рассматривают как предпочтительное решение 17%. Средний бизнес более консервативен: всего 1% компаний полностью перешли на облачные технологии и только 4% рассматривают их как предпочтительное решение.

Крупный бизнес чаще готов инвестировать в облачные технологии.

Согласно исследованию, в ближайшие 2-3 года бизнес намерен сохранить или увеличить расходы на облачные технологии. Это планируют сделать 48% компаний крупного бизнеса, 28% компаний малого бизнеса и 20% компаний среднего бизнеса.

В ТОП-5 драйверов внедрения облачных технологий входят: снижение текущих расходов организации – так считают 35, 13 и 20% представителей крупного, среднего и малого бизнеса соответственно, упрощение взаимодействия подразделений (32/27/24%), сокращение сроков анализа данных (21/14/32%), высвобождение ресурсов для решения стратегических задач (21/20/10%) и сокращение сроков принятия решений (23/9/16%).

Главными барьерами перехода в «облако» по-прежнему являются опасения в области кибербезопасности (50/40/36%), бюджетные ограничения на ИТ (33/32/26%), необходимость перестройки бизнес-процессов (26/35/17%) и неготовность высшего звена управления (20/19/16%).

В качестве направлений, где могут внедряться облачные технологии, бизнес рассматривает финансы и обработку платежей, создание новых продуктов, управление рисками и комплаенс, безопасность, закупки, управленческую отчетность и аналитику, работу с персоналом.

В целом российский бизнес сегодня полагает, что внедрение облачных технологий – неизбежный путь развития для любой компании. Среди представителей крупного и малого бизнеса так полагает подавляющее большинство респондентов - 69% и 79% соответственно.

1Исследование проведено методом комбинированного сбора данных с помощью формализованных телефонных и онлайн интервью. Опрошено 582 представителя малого, среднего и крупного бизнеса. Отраслевая и территориальная структура выборки малого и среднего бизнеса отражает структуру генеральной совокупности, что обеспечивает ее репрезентативность. В категории крупного бизнеса представлены основные отрасли экономики.