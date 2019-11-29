В пострадавших от паводка территориях одновременно подают заявление на капремонт и снос жилья

Установлены факты подачи заявлений одновременно на капремонт жилья и его сноса. Причиной «двойных» оплат являются повторные обследования жилых помещений, собственники которых были не согласны с оценкой состояния пострадавших домов и квартир, однако оформили свидетельство и получили аванс на капремонт. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Сегодня 80 гражданам, которые получили средства на капитальный ремонт жилых помещений, выданы свидетельства на строительство и приобретение жилья. Из них 44 гражданина возвратили средства социальной выплаты на капремонт. В отношении оставшихся граждан в настоящее время Служба заказчика Иркутской области ведет работу по возврату средств, выделенных собственникам на капитальный ремонт.

В рамках реализации мероприятий по предоставлению свидетельств на капитальный ремонт поврежденных жилых помещений по состоянию на 27 ноября от граждан поступило 3 118 заявлений. Из них положительных решений принято в отношении 2 403 на общую сумму 703,1 млн рублей.

По информации службы заказчика Иркутской области, по состоянию на 27 ноября на капремонт пострадавших жилых помещений перечислены средства по 1 339 свидетельствам на общую сумму 209,9 млн рублей, в том числе на 50-процентное авансирование тем, кто решил производить капремонт самостоятельно, и 30-процентное – по трехсторонним договорам с нанятыми подрядчиками.

Вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко отметил, что около 1700 владельцев жилых помещений вместо заключений о признании их домов подлежащих капремонту хотели бы оценить, как непригодными для проживания.

– Я тоже вижу много случаев, когда люди пытаются получить сразу два сертификата – на приобретение жилья и, на всякий случай, на капремонт. Суды удовлетворили около 1100 исков заявителей, которые выиграли процессы в пользу получения свидетельств на приобретение нового жилья. В отношении 650 суд вынес отрицательные решения, но, несмотря на это, граждане не согласны, – подытожил Виталий Мутко.