«Активному возрасту - качественную и интересную жизнь!». Сбербанк поздравил «Союз пенсионеров России» с 25 - летним юбилеем

Сбербанк поздравил с 25 - летним юбилеем региональное отделение общественной организации «Союз пенсионеров России». Праздничное мероприятия с приглашенными лидерами и активистами Союза пенсионеров состоялось 28 ноября в стенах Байкальского банка ПАО Сбербанк. Поздравить с юбилеем старейшее общественное объединение региона пришли Губернатор Иркутской области С. Левченко, председатель Законодательного собрания Иркутской области С. Сокол, руководители МО области, депутаты Думы Иркутска и Иркутского района и др.

Байкальский банк вручил общественному объединению-юбиляру и его лидеру- председателю регионального отделения по Иркутской области «Союз пенсионеров России» Надежде Козловой приветственный адрес, поздравил членов общества со значимой датой.

Заместитель управляющего Иркутским отделением № 8586 Байкальского банка Дарья Ефимова: «С особой теплотой мы приветствуем самое почетное и уважаемое общественное объединение нашего региона. «Союз пенсионеров России» объединяет тех, кто создавал основу-фундамент страны, объединяет тех, кто продолжает оставаться источником знаний, опыта, жизненной мудрости для молодых поколений россиян. Четверть века союз стоит на страже защиты интересов пожилых людей. У нас в банке о людях старшего возраста мы говорим- «это люди активного возраста». Пусть так и будет!».

Байкальский банк и региональное отделение Союз пенсионеров России связывает давнее сотрудничество, многие мероприятия Союза проходят при его партнерской поддержке.

Справка: Региональное отделение «Союз пенсионеров России» в Иркутской области объединяет 36 отделений и 37 000 членов общественного объединения.