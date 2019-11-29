Иркутян приглашают пройти бесплатные курсы по предпринимательству

Байкальская международная бизнес-школа ИГУ предлагает бесплатно пройти обучение на программе повышения квалификации ''Непрерывное образование: предпринимательство через всю жизнь''. об этом говорится на сайте бизнес-школы.

Программа состоит из трёх частей, каждая из которых ориентирована на ту или иную сферу при предпринимательской деятельности.



К обучению на программе допускаются слушатели со следующими уровнями образования: средне-специальное; средне-профессиональное; неоконченное высшее; бакалавриат; специалитет; магистратура.

Программа проходит в очно-заочном формате с элементами дистанционного обучения.

Срок обучения на программе: 3 недели. По окончании программы слушателям выдаётся удостоверение Иркутского государственного университета о повышении квалификации.

