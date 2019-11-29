Новости

Иркутян приглашают пройти бесплатные курсы по предпринимательству

29 ноября 2019

Байкальская международная бизнес-школа ИГУ предлагает бесплатно пройти обучение на программе повышения квалификации ''Непрерывное образование: предпринимательство через всю жизнь''. об этом говорится на сайте бизнес-школы. 

Программа состоит из трёх частей, каждая из которых ориентирована на ту или иную сферу при предпринимательской деятельности.

К обучению на программе допускаются слушатели со следующими уровнями образования:  средне-специальное;  средне-профессиональное; неоконченное высшее;  бакалавриат;  специалитет; магистратура.
Программа проходит в очно-заочном формате с элементами дистанционного обучения.
Срок обучения на программе: 3 недели. По окончании программы слушателям выдаётся удостоверение Иркутского государственного университета о повышении квалификации.
 


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

«Солид Банк» провел семинар в Иркутске
Кредит или облигации: что выгоднее бизнесу?
«Кризис будет. Вопрос – когда?»
Солид Банк провел в Иркутске семинар для предпринимателей
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании