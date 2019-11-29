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Иркутянин погасил долг 1,5 млн рублей, чтобы вылететь за границу

29 ноября 2019

Иркутянин оплатил задолженность 1,5 млн рублей, чтобы вылететь за границу. Об этом сообщили в УФССП России по региону. 

В отдел судебных приставов поступил исполнительный лист о взыскании с гражданина суммы 1,4 млн рублей. Поскольку он проигнорировал требования. Ему вынесли постановление о взыскании исполнительского сбора около 100 тыс. рублей. Также неплательщик был ограничен в праве выезда за пределы страны.

Поскольку должнику предстояла зарубежная командировка, он оплатил задолженность в полном объеме, в том числе исполнительский сбор.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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