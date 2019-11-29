Где лучше обменять валюту перед отпуском - советы эксперта

Все больше жителей России планируют отправиться в путешествия на Новый год в другие города и страны. По данным Российского союза Туриндустрии, по сравнению с прошлым годом, в 2019 спрос на зимние поездки вырос на треть. Многие дальневосточники также не планируют встречать наступающий 2020 год на родине, и уже сейчас активно выкупают новогодние туры или бронируют самостоятельные путешествия. Предпочтения у жителей Приморья и Хабаровска, Сахалина и Иркутска схожи — одними из самых популярных направлений для новогодних путешествий остаются Вьетнам и Таиланд.

— Перед тем, как отправиться в поездку в эти страны, обратитесь в офисы Банка «Приморье», чтобы по выгодному курсу купить национальную валюту Таиланда — баты, или Вьетнама — донги, — советует начальник Казначейства финансового департамента ПАО АКБ «Приморье» Максим Булавкин. — В аэропорту прибытия не придется искать отделения местных банков или банкоматы для обмена долларов или евро. Кроме того, брать в путешествие национальную валюту этих стран безопасно, ведь далеко не все обменные пункты в Таиланде или Вьетнаме принадлежат банкам, а частные «обменники» не гарантируют подлинность банкнот и безопасность сделки.

Кроме того, представители туриндустрии напоминают: вьетнамские законы запрещают обмен валюты в местах, не имеющих для этого лицензии, за это можно получить штраф размером до 100 миллионов донгов. А официальные обменные пункты во Вьетнаме перестали принимать $100 купюры старого образца, выпущенные до 1996 года:

— Мы предупреждаем всех туристов, которые выезжают на отдых во Вьетнам, что к оплате и к обмену в этой стране не принимаются доллары старого образца (так называемые «белые» доллары»), а также купюры в плохом состоянии — с потертостями, надрывами, надписями, — уточняет директор Турагентства «Anex Tour»* Светлана Красношапка. — Поэтому советуем всем нашим клиентам, планирующим поездку за рубеж, приобретать в офисах банка «Приморье» валюту именно той страны, куда они едут.

В настоящее время в банке «Приморье» по выгодному курсу можно обменять десять видов наличной валюты как популярных азиатских направлений, так и западных стран. Оперативный курс обмена можно посмотреть на сайте банка, в Мобильном приложении «Банк Приморье» и в офисах банка. А при совершении единовременной валютно-обменной операции в офисах и в системах дистанционного банковского обслуживания Банка «Приморье» на сумму от 40 тысяч рублей можно поучаствовать в акции Cash-office .