ВТБ в Иркутской области увеличил кредитный портфель розничного бизнеса на 16% по итогам девяти месяцев

Совокупный кредитный портфель ВТБ в Иркутской области по итогам девяти месяцев работы достиг 80,7 млрд рублей. Из них на кредитование частных клиентов приходится 58,6 млрд рублей, в сегменте розничного бизнеса кредитный портфель по итогам трех кварталов 2019 года вырос на 16%.

Наибольшую долю в нем занимают кредиты наличными (33,8 млрд рублей) и ипотека (20,9 млрд рублей), прирост по этим направлениям кредитования составил 17% и 16% соответственно.

Управляющий ВТБ в Иркутской области Александра Макарова на встрече с журналистами сообщила: «Росту ипотечного направления в том числе способствовало неоднократное снижение ставок банком, которое коснулось практически всех программ, а также участие банка в программе «Ипотеки с господдержкой». В целом по этой программе в Иркутске выдано 122 кредита на сумму 225 млн рублей».

Эксперт напомнила, что претендовать на получение кредита по льготной ставке могут семьи, в которых с 1 января 2018 года родился второй или следующий ребенок. В ВТБ получить льготный кредит можно по ставке 5%, а с июня банк запустил рефинансирование в рамках госпрограммы, благодаря чему все семьи, которые подходят под условия программы, могут снизить ставку по действующему ипотечному кредиту до 5%.

Всего за девять месяцев 2019 года ВТБ выдал населению региона свыше 32 тысяч кредитов на общую сумму 20,3 млрд рублей, что на 3% больше объема продаж за аналогичный период прошлого года.