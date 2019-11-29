На пожаре в Иркутске спасли 30 человек

Пожар в четырехэтажном доме случился ночью 29 ноября на ул. Советская в Иркутске. Как сообщили в ГУ МЧС России по региону, на момент прибытия пожарных в подвале наблюдался густой дым, который быстро распространялся по подъезду, не давая жильцам эвакуироваться самостоятельно.

На ликвидацию пожара и спасение людей были направлены четыре звена газодымозащитной службы. По лестничным маршам ими были выведены 30 человек. Люди разместились в автобусе, который предоставила администрация города.

Площадь пожара составила 25 квадратных метров. Его причина, виновное лицо, ущерб – устанавливаются.