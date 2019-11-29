Ученые ИГУ провели исследование по экологической катастрофе в Якутии

Ученые Иркутского государственного университета провели исследования по экологической катастрофе, которая произошла в Якутии в прошлом году. Биологи просчитали воздействие стихии на гидроэкосистемы.

Исследования проводятся в соответствии с национальным проектом «Экология», направленным на эффективное обращение с отходами производства и потребления.

— По нашим прогнозам через год-полтора экосистема стабилизируется до предкатастрофического состояния. Сейчас ее восстановление идет естественным путем и достаточно быстрыми темпами — гидробиоценозы восстанавливаются, биомасса наращивается, — сказал доктор биологических наук, декан биолого-почвенного факультета ИГУ Аркадий Матвеев.

В августе 2018 года в результате ливневых дождей в Якутии произошел сброс воды на одном из водохранилищ. Волна прошла через территорию лицензионного участка ПАО АК «АЛРОСА» и размыла несколько дамб. Миллионы кубометров воды прошли через реку Ирелях последовательно в реки Малая Ботуобия и Вилюй. Нарушения в экосистемах зарегистрированы на протяжении почти 500 километров, при этом ряд поселков в Якутии, стоящих по пути прошедшей волны, вплоть до сегодняшнего дня снабжаются привозной водой.

В октябре 2019 года группа ихитиологов и гидробиологов Иркутского государственного университета выехала в город Мирный. Ученые взяли пробы организмов, которые очищают воды и обеспечивают ее надлежащее качество. Сейчас в лабораториях университета проходит их обработка, по результатам которой в начале декабря будет подготовлен экспертный отчет.