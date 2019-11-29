Маркировка духов, одежды, шин станет обязательной в России

Специальные коды начнут наносить с 1 декабря на автошины и покрышки, постельное, столовое и кухонное белье, фотокамеры и фотовспышки, духи и туалетную воду, предметы одежды, включая блузки, пальто, накидки, плащи, куртки и т.д. Как сообщили в «Российской газете», это нужно для того, чтобы бороться с контрафактом.

После проведения эксперимента уже в обязательном порядке маркируются шубы, табачные изделия, обувь, лекарства по программе высокозатратных нозологий. К примеру, рынок шуб вырос в первый год маркировки на 700% за счет обеления, а нелегальный рынок дорогостоящих онкологических препаратов после введения системы маркировки и прослеживаемости сократился в 10 раз (по данным BIOCAD).

- Ни в одной из отраслей, где маркировка уже внедрена, не произошло роста цен, снижения ассортимента или опустения полок, не зафиксировано проблем как крупного, так и малого и среднего бизнеса. На следующих этапах для потребителей маркировка может привести к снижению цен на 5-10%, - говорит Денис Мантуров, глава минпромторга.

На «черном рынке» текстиля товар изготавливают из нелегального сырья, которое ввозится в страну под другими кодами номенклатуры, например, ткани под видом ниток, готовая одежда под видом тканей. Так поставщики могут сэкономить на таможне до 30% платежей. В целом от маркировки отрасль выиграет, считает президент ассоциации текстильщиков России Шамхал Ильдаров.

- Пусть одно изделие подорожает на 10 рублей, но при этом будут созданы дополнительные условия для увеличения товарооборота этого же изделия в сотни раз за счет вытеснения нелегальных производителей, - убежден он.

В парфюмерной отрасли ситуация иная. Доля фальсификата, по официальным данным, не превышает 1%. К тому же российские производители парфюмерной продукции уже зарегистрированы в ЕГАИС - системе по учету оборота спирта и спиртосодержащей продукции.

В ассоциации производителей парфюмерии предлагают интегрировать системы, это помогло бы снизить затраты на внедрение маркировки. Кроме того, необходимо также включить в систему маркировки функцию проверки организаций, которым выдаются коды.