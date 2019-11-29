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Снежные выходные прогнозируют в Иркутской области

29 ноября 2019

В Иркутской области 30 ноября будет переменная облачность. Небольшой снег, в южных районах ночью местами небольшой снег, днем небольшой, местами умеренный снег. Ветер западный, северо-западный  ночью 2-7 м/с, местами порывы до 14 м/с, утром и днем 5-10 м/с, местами порывы 15-17 м/с, метели.  Температура ночью -17,-22°, при прояснении -24,-29°,  в западных и северо-западных районах при увеличении облачности -11,-16º, днем -9,-14°, местами -19,-24°. Об этом сообщает Иркутскгидромет. 

В Иркутске переменная облачность, ночью без существенных осадков, ветер западный 3-8 м/с,  температура  -18,-20º, днем небольшой снег, ветер северо-западный 7-12 м/с, температура  -10,-12°. 

1 декабря по области ожидается переменная облачность. Местами небольшой снег, днем в западных районах снег, ветер западной четверти с переходом днем в южных районах на юго-восточный 2-7 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура в западных, центральных, южных и Братском районах ночью -17,-22°, при прояснении -27,-32°, днем -10,-15°, при увеличении облачности -16,-21°, в западных районах местами  до -5°, в северных и верхнеленских районах ночью   -22,-27°, местами  -32,-37°, днем  -18,-23°, местами  -28,-33° .


/ Сибирское Информационное Агентство /
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