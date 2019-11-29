ЦБ отозвал лицензию у «Осколбанка»

Банк России отозвал лицензию у Старооскольского коммерческого Агропромбанка ООО «Осколбанк». По величине активов кредитная организация занимала 332 место в банковской системе РФ.

Осколбанк является участником системы страхования вкладов, поэтому суммы вкладов вернут вкладчикам в 100% размере остатка средств, но не более 1,4 млн рублей в совокупности на одного вкладчика (с учетом начисленных процентов по вкладам).

ЦБ принял такое решение из-за того, что банк допускал нарушения законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Кредитная организация не выявляла операции, подлежащие обязательному контролю, и не направляла сведения о них в уполномоченные органы;

систематически занижала величину необходимых резервов на возможные потери по ссудной задолженности; проводила сомнительные транзитные операции повышенного риска и нарушала федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность и нормативные акты Банка России.

Теперь в Осколбанк назначили временную администрацию Банка России. Она будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.