Каждый второй россиянин пользуется доставкой товаров на дом

В преддверии Черной пятницы ВЦИОМ представляет данные исследования об использовании россиянами доставки товаров.

По итогам исследования выяснилось, что каждый второй россиянин пользуется доставкой до дома или до работы с разной периодичностью (59%). Чаще пользуются услугами доставки ежедневные пользователи Интернета (67%) и жители крупных городов: Москвы и Санкт-Петербурга (78%), городов-миллионников (71%) и с населением 500-950 тыс. человек.

Россияне пользуются услугой доставки эпизодически: четверть россиян заказывает доставку раз в год или реже (24%), а каждый пятый — раз в полгода (21%). Каждый десятый использует доставку несколько раз в месяц (11%), а 1% респондентов — ежедневно.

Среди россиян, пользующихся данной услугой, 39% сообщают о ситуациях с периодической задержкой доставки товаров, причем 6% сталкивались с этим часто. Однако большинство опрошенных своевременно получали товары — 61%.

Чаще россияне получают качественные товары — 74%, только один из четырех респондентов хотя бы раз-два получал некачественный товар (26%). Почти такая же доля тех, кто сталкивался с ситуацией, в которой получал товар, отличный от заказанного (21%), но большинство опрошенных получали свои посылки с верным содержимым (79%).

Доставка товара проходила успешно для большинства россиян (81%), и лишь 19% респондентов знакома ситуация, когда заказанный товар не пришел.

С обманом или мошенничеством при заказе доставки товаров сталкивалось 16% россиян, но 84% россиян не попадали в такие ситуации. Никогда не сталкивались с требованием оплатить непредусмотренные дополнительные расходы при доставке товаров 86% респондентов.

Менее популярна услуга доставки среди 40% опрошенных. Чаще это люди старших возрастов — 45-59 лет (48%) и от 60 лет и старше (53%), а также жители городов до 100 тыс. человек (46%) и сельчане (53%).

Причинами отказа от услуг доставки чаще всего россияне называют возможность самому забрать товар (29%), отсутствие необходимости в доставке (19%), дороговизну данной услуги (14%), близость магазинов к месту жительства (12%) или отсутствие такой услуги (12%).