РУСАЛ финансирует ремонт и реконструкцию трёх соцобъектов

Компания РУСАЛ по соглашению о сотрудничестве с администрацией Братска выделила средства на ремонт, реконструкцию и развитие трех крупных городских объектов. На эти цели в 2019 году направлено 28 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Благодаря РУСАЛу лыжероллерная трасса на стадионе «Северный Артек» удлинилась с 1070 метров до 1800 метров. Вдоль трассы установлены световые опоры и современные фонари. Теперь тренироваться там можно круглый год в любое время суток. Особое внимание уделено безопасности, учтены особенности рельефа - строители сгладили подъемы и скорректировали разброс высоты. Специальная комиссия, состоящая из представителей городской администрации и Братского алюминиевого завода, проверила готовность объекта. В этом году на реконструкцию «Северного Артека» РУСАЛ направил 7,5 миллионов рублей. На 2020 год запланирован ремонт трибун стадиона.

- Сейчас основные областные соревнования проходят в Ангарске, поскольку там трасса длиннее нашей. Теперь и мы сможем проводить областные соревнования, - говорит Николай Фетискин, директор стадиона «Северный Артек». - Самое главное - увеличилось количество занимающихся детей, которые показывают хорошие результаты, становятся чемпионами области.

Благодаря РУСАЛу реконструируют стадион «Металлург». В здании заменили радиаторы и сантехнику, обновили окна, отремонтировали коридоры и холлы, обновили полы и облицовку стен, а также раздевалки. Кроме того, установили оградительную сетку по периметру футбольного поля. В этом году на средства РУСАЛа провели капитальный ремонт подъездного пути к стадиону «Металлург», создали дополнительные парковочные места. Сейчас ведется ремонт фасада здания. На это затрачено более 7 миллионов рублей. В следующем году реконструкция стадиона продолжится.

Еще один объект финансирования РУСАЛа – база отдыха «Простоквашино» на Курчатовском заливе. Реконструкция там ведется с 2016 года. За это время благоустроена пляжная зона, площадки для пляжного футбола и волейбола, приобретен спортинвентарь, построены новые здания кафе и проката инвентаря, установлены уличные тренажеры и детский игровой комплекс. В этом году на развитие базы отдыха РУСАЛ выделил 13 миллионов рублей. В результате был заасфальтирован проезд к «Простоквашино», построена баскетбольная площадка с твёрдым покрытием, уложена брусчатка.

В общей сложности в 2019 году РУСАЛ направил на развитие двух стадионов и базы отдыха порядка 28 миллионов рублей в рамках соглашения о сотрудничестве с администрацией Братска. Металлурги планируют заключить новое соглашение с мэрией на 2020 год ко Дню города, который отмечается 12 декабря.