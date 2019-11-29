Девять мобильных технопарков появятся в Иркутской области

Губернатор Иркутской области 29 ноября посетил детский технопарк «Кванториум Байкал». Это второй «Кванториум» в Иркутске. Первый при поддержке главы региона открыли в 2018 году совместно с ВСЖД на острове «Юность». Сообщает пресс-служба губернатора Иркутской области.

- Задача кванториумов - вовлечь как можно больше учащихся в инженерно-конструкторскую и научно-исследовательскую деятельность в самых разных областях. И нам это удается. Профессия «ученого» становится все более востребованной. На площадке этого кванторума занимается 480 ребят от 12 лет и старше. Обучение в технопарке бесплатное. В 2020 году планируем открыть кванториум в Усолье-Сибирском, на очереди Братск, Усть-Илимск и Ангарск. Кроме того, до 2022 года у нас появятся девять мобильных кванториумов, которые будут работать в малых городах, селах и поселках, - отметил глава региона.

«Кванториум Байкал» оснащен современным высокотехнологичным оборудованием. Образовательный процесс осуществляют 11 педагогов, девять из них имеют ученую степень.

Все педагоги кванториума прошли курсы повышения квалификации в инновационном центре «Сколково» в Москве.

Обучение проходит по шести квантумам: энерджиквантум, геоквантум, биоквантум, VR/AR- квантум, наноквантум, IT-квантум, хайтек-зона для всех квантумов. Кванторианцы входят в состав научных коллективов, участвующих в конкурсах на предоставление грантов Российского Фонда Фундаментальных Исследований и Правительства Иркутской области.