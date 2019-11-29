Тулуну присвоят статус ТОСЭР

Вопрос по созданию территории опережающего социально-экономического развития в Тулуне решен положительно. Накануне эту информацию подтвердил вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко. Об этом сообщили в администрации Иркутской области.



Такой статус предусматривает льготы инвесторам по уплате налогов и страховых взносов, что должно повысить привлекательность моногородов для ведения бизнеса.

Напомним, что первые выплаты до 1,5 млн рублей – компенсацию за понесенные затраты - получат предприниматели из пострадавших от паводков территорий для возобновления деятельности. Документы первых предпринимателей уже прошли проверку и получили подтверждение. Работа в этом направлении ведется.На сегодня поданы 262 заявки от предпринимателей из пострадавших от наводнения территорий. Напомним, документы на получение финансовой помощи принимались с 4 октября. Максимальный размер субсидии в отношении одного СМСП составляет 1,5 млн рублей, но не более 99,9 процентов затрат.Средства субсидии предприниматели могут направить на приобретение основных средств, ремонт оборудования, нежилых помещений, зданий, сооружений, принадлежащих предпринимателям на праве собственности, внесение арендной платы по договорам аренды нежилых помещений, зданий, сооружений, используемых для возобновления деятельности.