Кредитный портфель Иркутского филиала Россельхозбанка достиг 9,9 млрд рублей по итогам 10 месяцев 2019 года

По результатам работы за 10 месяцев 2019 года кредитный портфель Иркутского филиала РСХБ достиг 9,9 млрд рублей, в том числе портфель юридических лиц – 2,6 млрд рублей, физических лиц – 7,3 млрд рублей.

Депозитный портфель составляет 23,3 млрд рублей, из них портфель вкладов населения – 8,7 млрд рублей. В филиале открыто свыше 30 тысяч депозитов розничных клиентов. Наибольшую долю всех сбережений граждан – более 42 % – занимает группа пенсионных вкладов. Также популярностью пользуется один из наиболее доходных продуктов банка - вклад «Доходный», на который приходится 14 % общего объема депозитов физлиц.

Иркутский филиал ведет активную работу по развитию розничного бизнеса. За 10 месяцев 2019 года объем предоставленных кредитов физическим лицам составил 2,2 млрд рублей. При этом наибольшую долю в объеме займов занимает потребительское кредитование – 65%. Вторым по значимости продуктом в розничной линейке Россельхозбанка является ипотека – 35%. Всего за 10 месяцев 2019 год филиал предоставил физическим лицам жилищных кредитов на сумму более 790 млн рублей.

Традиционно в работе филиала особое внимание уделяется кредитованию сезонных полевых работ (СПР). Благодаря взаимодействию с правительством Иркутской области и районными органами власти Россельхозбанк полностью обеспечил аграриев региона требуемым объемом заемных средств на проведение весенней посевной. С начала года объем кредитов, выданных в Иркутском филиале на проведение сезонных полевых работ, составил 0,8 млрд рублей. Заемные средства направлены на приобретение необходимых горюче-смазочных материалов, запасных частей для сельхозтехники, семян, удобрений и средств защиты растений. Доля Россельхозбанка на региональном рынке сезонных полевых работ составляет более 70%.

Сегодня Иркутский филиал представлен в регионе двумя городскими точками и 16 дополнительными офисами, расположенными в том числе в отдаленных территориях Иркутской области.

Директор Иркутского филиала Наталья Баркова отмечает, что Россельхозбанк планомерно укрепляет свои позиции в регионе. «Сегодня мы продолжаем активную работу, направленную на создание условий для динамичного развития отрасли АПК и сельских территорий, а также кредитования малого бизнеса и населения региона. Россельхозбанк постоянно совершенствует качество обслуживания и линейку предложений для клиентов», – сказала Наталья Баркова.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.