В Иркутской области в 2019 году появились два цеха по производству сухого молока

В Иркутской области в 2019 году появились два цеха по производству сухого молока. Как рассказали в региональном правительстве, об этом сообщил министр сельского хозяйства региона Илья Сумароков во время посещения цеха, открывшегося на базе сельскохозяйственного закупочно-снабженческого перерабатывающего потребительского кооператива «Сагаан гол».



– «Сагаан Гол» – один из крупнейших кооперативов по закупу молока у малых форм хозяйствования в Иркутской области. Открытие цеха позволит увеличить объёмы приобретаемого сырья и таким образом стимулировать рост объёмов производства молока в личных подсобных и крестьянских (фермерских) хозяйствах региона, – отметил Илья Сумароков.



Регион является одним из немногих в стране, где за счёт средств бюджета оказывается государственная поддержка кооперативам в виде субсидии на закуп у населения мяса и молока. Ежегодно на эти цели в областном бюджете предусматривается около 200 млн рублей.

Напомним, в сентябре цех по производству сухих молочных продуктов для детского питания и компонентов для них начал работу на базе сельскохозяйственного публичного акционерного общества «Белореченское». Предприятие ежегодно производит более 10 % от общего объёма сырого молока в регионе. Проект направлен на развитие отрасли переработки молока и обеспечение жителей Иркутской области высококачественными детским питанием и компонентами для него.