За 10 месяцев 2019 года выписано больше 86 млн сведений о недвижимости

За 10 месяцев кадастровая палата выдала более 86,25 млн выписок о недвижимости. За аналогичный период прошлого года было выдано немногим более 62,12 млн выписок. Таким образом, рост спроса на получение сведений о недвижимости составил 38,8%.

Из всего объема около 80 млн выписок из ЕГРН было предоставлено заявителям в электронном виде. Электронный формат выдачи сведений наиболее востребован всеми заинтересованными лицами - как физическими, так и юридическими. Поэтому дальнейшее развитие электронных сервисов будет направлено на повышение скорости выдачи и удобство их использования.

Лидерами по предоставлению сведений в электронном формате стали филиалы по Москве (выдано почти 4,3 млн сведений), Московской области (около 4,1 млн сведений), Санкт-Петербургу (около 3,9 млн сведений), Республике Башкортостан (2,1 млн), Уральскому федеральному округу (более 1,7 млн).

Самой популярной остается выписка о правах отдельного лица на имеющиеся у него объекты недвижимости: за 10 месяцев было выдано около 38,3 млн таких выписок. Также сохраняется стабильная заинтересованность в получении сведений об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости: выдано почти 18 млн сведений за указанный период. Кроме того, за 10 месяцев 2019 года Кадастровая палата выдала около 6,5 млн выписок об объекте недвижимости, более 2 млн выписок о переходе права собственности на объект недвижимости и почти 2 млн кадастровых планов территории.