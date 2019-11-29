Центробанк: Если примут решение запретить криптовалюту как платежное средство, то мы его поддержим

Центральный Банк РФ поддержал идею запретить расплачиваться биткоинами. Центробанк увидел в возможности оборота криптовалюты значительные риски. Сообщили РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регулятора.

"По нашему мнению, частные криптовалюты не могут быть приравнены к фиатным деньгам и не могут быть законным платежным средством. Если будет принято решение запретить криптовалюты в качестве платежного средства на уровне законодательства, считаем целесообразным такую позицию поддержать", - добавил регулятор.

Напомним, что правовой статус смарт-контрактов, криптовалют, ICO и майнинга в России еще не определен. В 2018 году в Госдуму были внесены три законопроекта, призванные ликвидировать этот пробел, из них пока приняли только два.