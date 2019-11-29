Сбербанк выступил соорганизатором II Российского исламского экономического форума

Сбербанк выступил соорганизатором II Российского исламского экономического форума, который прошел в Уфе под девизом «Россия — расширение пространства возможностей». В число организаторов форума также вошли правительство Республики Башкортостан, группа стратегического видения «Россия — Исламский мир», Международная ассоциация исламского бизнеса и компания КПМГ.

В форуме приняли участие заместитель Председателя Правления Сбербанка Олег Ганеев, советник заместителя Председателя Правления Сбербанка Бехнам Гурбан-Заде, Председатель Центрального духовного управления мусульман России Талгат Таджуддин, Президент Международной ассоциации исламского бизнеса Марат Кабаев, Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров и другие.

В формате круглых столов участники мероприятия обсудили внедрение и адаптацию инструментов исламского (партнерского) финансирования в банковской практике, запуск акселератора Сбербанка для проектов, коррелирующих с исламским финансированием, а также новые технологические решения для реализации социальных проектов в исламской экосистеме. Эксперты проанализировали, что было сделано по итогам I Российского исламского экономического форума «Россия — гарант партнерства», который состоялся в феврале 2018 года в Москве, и определили задачи на 2020 год.

Олег Ганеев, заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«Мы активно развиваем партнерское финансирование и предоставляем соответствующие возможности всем заинтересованным сторонам корпоративного сегмента. В этом году активы исламского финансирования Сбербанка выросли до 16 млрд рублей, при этом потребность российского корпоративного сегмента в таком финансировании оценивается в 8,5–9 млрд долларов в год. Банк рассматривает исламское финансирование как выделенную бизнес-модель с обособленным клиентским сегментом, уникальной продуктовой полкой и собственной системой риск-менеджмента, коррелирующей с этическими ценностями ислама. Сейчас мы готовимся к запуску продуктов и услуг партнерского финансирования в регионах России — как для корпоративного, так и для розничного сегментов. Думаю, что они могут стать драйверами развития регионов с высокой концентрацией мусульманского населения и будут способствовать повышению их инвестиционной привлекательности».

В корпоративной продуктовой линейке Сбербанка уже есть такие продукты, как доверительное управление (мудараба), лизинг (иджара) и инструмент для торгового финансирования (вакаля мурабаха). В 2019 году Сбербанк приобрел 25% PayZakat — цифровой платформы для сбора, распределения и мониторинга обязательных и добровольных платежей, собираемых международным мусульманским сообществом в пользу неимущих и нуждающихся. Инвестировав в платформу 5 млн рублей, банк интегрировал в свою экосистему новое решение для благотворительной деятельности.