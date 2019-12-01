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Держатели карт Сбербанка получат 10% бонусами СПАСИБО за покупку авиабилетов

1 декабря 2019

Сбербанк сообщает о старте акции «Повышенные Бонусы СПАСИБО для карт MasterCard Platinum/Mastercard World Black Edition/ World Mastercard Black Edition Премьер/World Elite Mastercard», которая будет проходить в течение пяти недель, с 25 ноября по 31 декабря.

Для того чтобы воспользоваться акцией, нужно быть участником программы лояльности «Спасибо от Сбербанка» и оплатить покупку авиабилетов на сумму не менее 20 000 рублей картой Mastercard Сбербанка. 

После оплаты покупки, участнику вернутся бонусы СПАСИБО в размере 10% от суммы чека. 

Дмитрий Малых, директор дивизиона «Эквайринг и банковские карты» Сбербанка:

«Планируя свое путешествие мы всегда подбираем выгодные предложения. Сейчас самое время запланировать свою будущую поездку, так как до конца 2019 года наши клиенты-держатели карт Mastercard категории Platinum и выше, получат 10% от цены авиабилетов бонусами СПАСИБО».

Подробности участия в Акции


/ Сибирское Информационное Агентство /
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