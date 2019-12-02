Россияне покупают больше фастфуда

Сбербанк, IT-компания «Платформа ОФД» и Delivery Club проанализировали, сколько фастфуда едят россияне.

Аналитики «Платформы ОФД» сравнивали продажи в заведениях быстрого питания за 10 месяцев 2019 года и аналогичный период 2018 года.

Выяснилось, средний чек покупки фастфуда в январе-октябре вырос по отношению к показателю прошлого года на 2%, поднявшись до уровня 240 руб. за один визит.

При этом совокупный объем затрат россиян в заведениях фастфуда вырос за год на 4%.

Больше всего за один визит в заведение быстрого питания тратили в Пензенской, Тамбовской, Ульяновской областях, Москве и Приморском крае (более 350 руб.).

Самыми покупаемыми в заведениях быстрого обслуживания оказались кофе и чай, выпечка к ним, мучные изделия с добавлением колбас и мяса (бутерброды, пирожки, хот-доги и т.п.), бургеры и блины.

Аналитики сервиса Delivery Club также фиксируют увеличение интереса к фастфуду и выделяют три сегмента этого рынка. Первый — рестораны быстрого питания широкого профиля (без специализации на конкретном блюде); второй — пиццерии; третий — бургерные. Средние чеки Delivery Club выше, чем средний чек фискального оператора, но это можно объяснить психологией покупателя. Когда клиенты заказывают еду через приложение, они делают заказ на нескольких человек или выбирают больше позиций, чем тот посетитель, кто сам зашел в любую из сетей быстрого питания за кофе или картофелем-фри.

Так, средний чек заказов в Delivery Club из бургерных за 10 месяцев 2019 года составил 1043 руб. (+7% к тому же периоду прошлого года), из пиццерий — 1052 руб. (+5,6%), а из заведений быстрого питания широкого профиля — 738 руб. (+2,3%).

Анализ спроса на конкретные блюда показал, что бургеры сейчас — самое популярное блюдо, которые россияне заказывают в доставке. Второе место в этом рейтинге занимает ролл «Филадельфия», а третье — картофель фри.