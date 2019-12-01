ВТБ профинансировал группу компаний золотодобывающего сектора Казахстана на сумму до 470 млн евро

Группа ВТБ предоставила консолидированный заем объемом до 470 млн евро группе компаний золотодобывающего сектора Казахстана (АО «АК Алтыналмас», АО «ГМК КАЗАХАЛТЫН», ТОО «Казахалтын Technology», ТОО «Аксу Technology»). Финансирование было предоставлено в рамках инициатив группы по развитию бизнеса через строительство новых предприятий и расширение базы активов. Полученные средства будут направлены на приобретение компанией АО «АК Алтыналмас» контрольного пакета акций в АО «ГМК КАЗАХАЛТЫН», реализацию проекта Аксу мощностью 5 миллионов тонн руды в год и оптимизации долгового портфеля компании.

Кроме того, ВТБ Капитал выступил финансовым консультантом АО «АК Алтыналмас» по приобретению контролирующей доли в АО «ГМК КАЗАХАЛТЫН».

Айдар Калиев, руководитель операций в Центральной Азии, старший вице-президент ВТБ, отметил: «Золотодобывающая отрасль Казахстана обладает существенным потенциалом развития, и АО «АК Алтыналмас» — одна из ведущих компаний на данном рынке. Группа ВТБ обладает большой экспертизой по структурированию комплексных сделок с использованием сложных финансовых инструментов. Проведение данной сделки, включая предоставление финансирования для целей M&A, рефинансирование кредитного портфеля группы и проектное финансирование, является успешным примером слаженной работы двух профессиональных команд. Уверен, что результатом наших совместных усилий станет успешное развитие компании АО «АК Алтыналмас».

Владимир Джуманбаев, Председатель Совета директоров АО «АК Алтыналмас», прокомментировал: «Стратегия развития нашего золотодобывающего бизнеса предусматривает динамичный рост в ближайшее время посредством развития новых проектов, а также расширения базы активов через приобретения и органический рост. Эти планы требуют диверсификации источников фондирования и начало сотрудничества с таким крупным игроком рынка капитала, как ВТБ, дает нам дополнительную уверенность в достижимости предусмотренных стратегией развития бизнеса задач».

Дияр Канашев, Президент — Председатель Правления АО «АК Алтыналмас», сказал: «Мы высоко ценим оказанное нам доверие со стороны банка ВТБ и верим, что наше сотрудничество станет важной вехой в развитии золотодобывающего сектора Казахстана. У менеджмента имеется необходимый для достижения стоящих стратегических целей опыт строительства и эксплуатации масштабных проектов в золотодобывающей отрасли, и мы с уверенностью смотрим на стоящие перед нами задачи и готовы их реализовывать».

Справка

О банке ВТБ:

Банк ВТБ (ПАО), его дочерние банки и финансовые организации (Группа ВТБ) — международная финансовая группа, предоставляющая широкий спектр финансово-банковских услуг в России, странах СНГ, Западной Европы, Азии и Африки.

Банк ВТБ предоставляет весь спектр банковских услуг через разветвленную региональную сеть. Дочерние организации Группы предоставляют услуги по лизингу, факторингу и другие финансовые услуги. Международная сеть Группы ВТБ насчитывает более 20 банков и финансовых компаний более чем в 20 странах.

По состоянию на 30 июня 2019 года Группа ВТБ являлась второй крупнейшей финансовой группой России по активам (15,055 трлн руб.) и средствам клиентов (10,738 трлн руб.).

Основным акционером ВТБ является Правительство РФ, которому принадлежит 60,9% голосующих акций.

С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте: www.vtb.ru

О АО «АК Алтыналмас»:

В настоящее время АО «АК Алтыналмас» имеет активы в трех регионах Республики Казахстан: проект «Пустынное» в Актогайском районе Карагандинской области, проект «Акбакай» в Мойынкумском районе Жамбылской области, месторождение «Мизек» в Восточно-Казахстанскойобласти. Объекты АО «ГМК КАЗАХАЛТЫН», находящиеся в Акмолинской области станут четвертым регионом присутствия АО «АК Алтыналмас» в Казахстане.