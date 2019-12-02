Вячеслав Арбузов, Банк «Солидарность: «Мы повысили свой банковский рейтинг»

6 - 8 ноября 2019 года состоялось очередное расширенное совещание руководства и глав филиалов Банка «Солидарность». И. о. Председателя Правления Банка «Солидарность» Вячеслав Арбузов о результатах деятельности, перспективах расширения присутствия и новых продуктах:

«Мы открыли несколько успешных филиалов. Сделали финальный план по нашему расширению: Казань, Хабаровск и Набережные Челны. Есть большой потенциал с точки зрения роста и позиционирования у Самарской сети. Мы получили хорошие карты UnionPay в юанях, что безусловно привлечет китайских предпринимателей. Мы повысили свой банковский рейтинг. Банк «Солидарность» устойчиво работает на федеральном уровне».